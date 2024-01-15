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Van'ın Başkale ilçesinde 1 ton 262 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde 1 ton 262 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Van\'ın Başkale ilçesinde 1 ton 262 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
15.01.2024 - 16:07,  Güncelleme: 16:10
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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 262 kilo 146 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 8-11 Ocak tarihleri arasında Başkale ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, narkotik madde arama köpekleri "Oba", "Deri" ve "Deney" ile yaptıkları aramada 1 ton 254 kilogram esrar, 1 kilo 26 gram eroin, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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