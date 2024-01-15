Van\'da 12 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.
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