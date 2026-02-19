Van'da 1280 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadulda Mahallesi'nde arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Aramalarda 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.G. hakkında adli işlem yapıldı.