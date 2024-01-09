 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da 184 Aday Din Görevlisine Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 184 Aday Din Görevlisine Mezuniyet Töreni

Van'da Diyanet Akademisi Başkanlığı ile Van Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezi tarafından düzenlenen '1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni'nde, 184 din görevlisine belgeleri verildi. Tören, eğitimlerini başarıyla tamamlayan din görevlilerine belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Van\'da 184 Aday Din Görevlisine Mezuniyet Töreni
09.01.2024 - 15:51,
Abone Ol

Van'da Diyanet Akademisi Başkanlığı ile Van Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezince "1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'ndeki merkezin konferans salonunda gerçekleştirilen programda, eğitimlerini tamamlayan 184 din görevlisine belgeleri verildi.

Programda konuşan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, aday din görevlileri için yaklaşık 8 ay önce verilmeye başlanan eğitimlerin tamamlandığını söyledi.

Adayların görev yapmaya hazır olduğunu belirten Kaan, gururlu ve sevinçli bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan din görevlilerine başarı dileyen Kaan, "Kanunumuz 16 Mart 2022'de Meclisten ret oyu almadan geçti. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde kurulan akademimize 5 daire başkanlığı teşekkül ettirdik. Yönetmeliklerimizi çıkardık. Aday din görevlileri olan müezzin, kayyım, imam hatip, Kur'an-ı Kerim kursu öğreticilerimizin eğitimlerini vermek üzere 4 farklı program hazırladık. Eğitimleri 5 Haziran 2023'te vermeye başladık. Bugün de meyvelerini alıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığınız ilmi, irfanı özgüvenle görev yapacağınız yerlerde anlatacaksınız. Okumayı, araştırmayı ve kendinizi geliştirmeyi asla bırakmayın." diye konuştu.

İslam'ı tüm insanlığa anlatacak insanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Kaan, şöyle devam etti:

"Akademi olarak Diyanet İşleri Başkanlığının misyonu doğrultusunda sahih bilgi ve doğru yöntem temelinde topluma din hizmeti götürecek görevlilerimizin, gerekli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını, unvanlarını en güzel şekilde temsil etmelerini, yeniliğe açık, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmelerini, kitle iletişim araçlarını yerinde ve usulüne uygun etkin kullanmalarını sağlamak için bu eğitimleri veriyoruz. Güzel dinimizin hayat veren mesajlarını etkin şekilde topluma ulaştırmayı amaç edindik."

İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise "Din görevlilerimizin cübbeleri bembeyaz. Bu beyazlığın ömrünüzün sonuna kadar devam etmesini diliyorum. Asla leke kabul etmez bir libasa sahipsiniz. Bu libasınız mesleki ruhunuzu da yansıtır. Tertemiz olarak giydiğiniz cübbelerinizin ve meslek ruhunuzun kirlenmemesi için hayatınızın sonuna kadar gayret gösterin. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Van Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkez Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç da 184 aday din görevlisi için tören düzenlediklerini ifade etti.

Program, eğitimlerini başarıyla tamamlayan din görevlilerine belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Tuşba, Van, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 184 Aday Din Görevlisine Mezuniyet Töreni - Son Dakika


16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı

Son Dakika
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Esenyurt'ta Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi İptal Edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:55:47. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 184 Aday Din Görevlisine Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement