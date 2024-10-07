Van'da 25 Tutuklama

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Van'da geçen hafta farklı suçlardan gözaltına alınan 139 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Eylül- 6 Ekim'de yürütülen çalışmalarda 72 bin 854 kişi ile 70 bin 312 aracın sorgulaması yapıldı.

Farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 139 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı.