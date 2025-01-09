Van'da 277 kg Kaçak Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da 277 kg Kaçak Altın Ele Geçirildi

Van\'da 277 kg Kaçak Altın Ele Geçirildi

Van'da polis, araçlarda gizlenmiş 277 kg gümrük kaçağı külçe altın yakaladı. 23 kişi gözaltında.

09.01.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da polis ekipleri geçen yıl gerçekleştirdikleri operasyonlarda, araçların "zula" olarak tabir edilen bölümlerine gizlenen 277 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her türlü kaçakçılık olayıyla da mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024'te yaptıkları operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı külçe altında son zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Kaçakçıların yurt dışından getirilen altınları gizlemek için kullandığı yöntemleri de ortaya çıkaran ekipler, araçların tabanına, koruma demirlerinin içine, kapıların iç kısmına yapılan gizli bölmelerde buldukları 277 kilogram gümrük kaçağı külçe altına el koydu.

Altınlar Merkez Bankasına teslim edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bürolar Amiri Başkomiser Yasin Karadeniz, AA muhabirine, 2024'te gerçekleştirdikleri operasyonlarda yüklü miktarda gümrük kaçağı külçe altın ele geçirdiklerini belirtti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu:

"Şube müdürlüğümüz görevlilerince ele geçirilen altınlar Van Merkez Bankası Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Hukuki sürecin tamamlanması beklenmektedir. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri olarak devletimizden aldığımız güç, yetki ve sorumluluk ile kaçakçılarla, tefecilerle, organize silahlı suç örgütleriyle, vergi kaçakçılarıyla, suç ve suçlularla olan mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Merkez Bankası, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 277 kg Kaçak Altın Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:42. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 277 kg Kaçak Altın Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.