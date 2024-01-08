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Van'da 29 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da 29 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da yapılan operasyonlarda 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu bulundurma suçlarından işlem yapıldı.

Van\'da 29 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
08.01.2024 - 10:55,
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Van'da geçen hafta 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme ve bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Van, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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