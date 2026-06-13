Van\'da 290 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.