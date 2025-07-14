Van'da 302 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı, 55'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 29 Haziran-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 302 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 55'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, 1 uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve 45 fişek ele geçirildi.