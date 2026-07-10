Van\'da 333 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen TIR'da arama yapıldı. Operasyonda 333 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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