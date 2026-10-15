Van\'da 480 kadın iki yılda hayvancılık desteklerinden yararlandı

Van'da devlet destekli hayvancılık projelerinden yararlanan kadınlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde üstlendikleri rolle hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de kırsal üretimin sürdürülmesinde önemli görev alıyor.

Yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kentte, kadın üreticiler destek programları sayesinde sürülerini büyüterek ekonomik faaliyetlerini geliştiriyor.

İki yılda "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ve "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projelerinin de aralarında bulunduğu birçok projeden 480 kadın yararlandı.

Projeler kapsamında hayvan sahibi olan kadınlar, yetiştiricilik faaliyetlerini aileleriyle birlikte yürütürken elde ettikleri kazanımlarla geçimlerine katkıda bulunuyor.

Kısa sürede hayvan sayılarını artırarak desteklerin üretime yansımasını sağlayan kadın üreticiler, kırsal üretimin sürdürülmesinde de önemli görev alıyor.

"Kadın çiftçilerimizle ilgili çok güzel örnekler var"

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, kırsalda üretim yapan kadın yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 272 bin 900 hayvanın yetiştiricilere teslim edildiğini belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Özellikle Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi bir koyunculuk projesi. Bu projeyle ilgili olarak yaklaşık olarak 2 bin 700 yetiştiricimize bugüne kadar 272 bin 900 civarında hayvanı teslim ettik. Burada erkek çiftçilerimizle kıyasladığımız zaman yüzde 15 oranında kadın çiftçilerimizin projeden faydalandığını görüyoruz. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamındaki çiftçilerimize baktığımız zaman da 30 civarında kadın çiftçimiz bu projeden istifade etmiş. Kanatlı hayvan da dağıttık. Burada da yine yüzde 15 oranında kadın üretici destek aldı. Kadın çiftçilerimizle ilgili çok güzel örnekler, Türkiye'ye model olabilecek örnekler. Biz de saha ziyaretlerimizde müşahede ediyoruz."

"Özellikle köyde yaşayan kadınlarımıza bu projeyi tavsiye ediyorum"

Gedelova Mahallesi'nde Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'nden yararlanan 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Hatun Elyiğit de "İki yıl önce aldığı 100 koyunla başladığım üretimde hayvan sayısını 200'e çıkardım. Hayvanların bakımını eşimle yapıyoruz. Eşime, çocuklarıma destek oluyorum. Zamanım koyunlarla geçiyor. Bütün kadınlarımıza, özellikle köyde yaşayan kadınlarımıza bu projeyi tavsiye ediyorum. Gelsinler, başvursunlar. Böyle bir proje çıkardıkları için Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığına ve Valiliğimize çok teşekkür ederim." dedi.

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında destek alan 5 çocuk annesi Sevgül Hündür ise "Projeden yararlandım ve 15 angus cinsi büyükbaş hayvan aldık. Şimdi 30 hayvanımız oldu. Hayvanlarımız gebe. Çocuklarımız gibi bakıyoruz. Yemeğini veriyoruz. Bakımını yapıyoruz. Çok seviyorum onları." diye konuştu.

Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, projelerden yararlanan kadın üreticileri ziyaret ederek hayvan yetiştiriciliği ve hayvan hastalıklarıyla mücadelede alınması gereken önlemler konusunda bilgilendiriyor.