Van'da 481 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Van'da 481 Suçlu Yakalandı

Van'daki operasyonlarda aranan 481 şüpheli yakalandı, 75'i cezaevine gönderildi.

27.01.2025 16:18
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 481 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, tüfek, 3 silah, 2 kurusıkı tabanca, 20 fişek ele geçirildi, 2 kopya düzeni için idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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