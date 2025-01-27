Van'da 481 Suçlu Yakalandı

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Van'da çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 481 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75'i cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, tüfek, 3 silah, 2 kurusıkı tabanca, 20 fişek ele geçirildi, 2 kopya düzeni için idari para cezası uygulandı.