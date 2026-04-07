Van'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, 4 Nisan'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

Rapora göre, 4 Nisan'da saat 08.52'de merkez üssü Tuşba olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, 2,874 kilometre mesafeyle Tuşba'ya bağlı Bağdaşan köyü oldu.

Depremin merkez üssüne en yakın il merkezlerinin ise sırasıyla Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Bitlis olduğu belirlendi.

Ana şoktan 5 Nisan saat 01.23'e kadar geçen sürede bölgede büyüklükleri 1,3 ile 3,2 arasında değişen 4 artçı deprem ölçüldü.

Depremin hangi faydan kaynaklandığı ise yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarıyla belirlenecek.

Raporda, bölgenin geçmiş dönem deprem aktivitesine de yer verildi. Bölgede 1900 yılından bugüne kadar en büyüğü 6,7 olmak üzere büyüklüğü 4 ve üzerinde 296 deprem kaydedildi.