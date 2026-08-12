Van'da 51 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da 51 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van\'da 51 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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MSB, Van hudut hattında 51 kilo 149 gram uyuşturucu yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da 51 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 51 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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