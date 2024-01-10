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Van'da 58 yaşındaki hastanın karnından 40 santimetrelik tümör alındı - Son Dakika
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Van'da 58 yaşındaki hastanın karnından 40 santimetrelik tümör alındı

Van'da yaşayan Ali Çalışkan, şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunda karnında tespit edilen 40 santimetrelik tümör, 3 saat süren bir ameliyatla başarılı bir şekilde alındı. Çalışkan'ın mesaneye, bağırsaklara ve ana damarlara yapışan nadir bir tümör olduğu belirtildi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, hastanenin tecrübeli kadrosu ve son teknolojik cihazlarla bölgelerine hizmet verdiklerini vurguladılar. Çalışkan ise sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Van\'da 58 yaşındaki hastanın karnından 40 santimetrelik tümör alındı
10.01.2024 - 12:44,
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Van'da şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden 58 yaşındaki Ali Çalışkan'ın karnında tespit edilen, mesaneye, bağırsak ve ana damarlara yapışık 40 santimetrelik tümör, 3 saat süren ameliyatla alındı.

Çatak ilçesine bağlı Tekneci Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Çalışkan, karnındaki şişkinlik nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversite (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Çalışkan, ameliyata alındı.

Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Taken, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Kızıltan ile Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Aslan tarafından yapılan ameliyatta, Çalışkan'ın karın bölgesinden 40 santimetre uzunluğunda ve 3 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Ameliyatın ardından 12 gün hastanede kontrol altında tutulan Çalışkan, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Mesaneye, bağırsak ve ana damarlara yapışması özelliğiyle nadir görülen tümör, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

"Bağırsakların sağ, sol ve tabanlarına yapışması bizi biraz zorladı"

Prof. Dr. Taken, AA muhabirine, hastanın tetkiklerinde, karnında 40 santimetre uzunluğunda tümör tespit ettiklerini söyledi.

Tümörün çok hızlı ve agresif şekilde büyüdüğünü anlatan Taken, şu bilgileri verdi:

"Bağırsaklar, mesaneye ve karnın sağ tarafındaki damarlara yapışmıştı. Ameliyatı yapmaya karar verdik. Ameliyatta tümörün mesaneye yüzde 50-60 oranında yapıştığını gördük. Bağırsakların sağ, sol ve tabanlarına yapışması bizi biraz zorladı. Sağ taraftaki ana damarı da kaplamıştı. Ameliyat 3 saat sürdü. 40 santimetrelik tümörü başarılı şekilde çıkardık. Hastanın sağlık durumu iyi."

Bu tür vakalara ender rastlandığını belirten Taken, "Mesaneye, bağırsaklara ve ana damarlara bu kadar çok yapışan tümörlere çok az rastlanır. Hastanemizde yıllardır başarılı cerrahi operasyonlar yapılıyor. Bu ve benzeri vakaları tedavi edebiliyoruz. Güçlü ve tecrübeli kadromuz, son teknolojik cihazlarla bölgemize hizmet veriyoruz. Bizlere her konuda destek olan Başhekimimiz Prof. Dr. Kamuran Karaman'a, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

"Durumumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum"

Ali Çalışkan da sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çalışkan, "Yaklaşık bir ay önce karnımda şişkinlik oldu ve gittikçe büyümeye başladı. Gece uyuyamıyordum. Daha sonra hastaneye başvurdum. Durumumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Ameliyat edildim, karnımdan büyük bir tümör çıkartıldı." dedi.

Kaynak: AA
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Çatak, Van, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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