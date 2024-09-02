Van'da 66 kaçak göçmen yakalandı

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VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 66 kaçak göçmen yakalanırken, 16 organizatör hakkında ise işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 26 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 32 operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin katıldığı operasyonlarda, 66 kaçak göçmen yakalandı, 16 organizatör hakkında ise işlem yapıldı.