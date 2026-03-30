Van'da 7 PKK/KCK Şüphelisi Yakalandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 22-29 Mart'ta yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.