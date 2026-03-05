Van'da 9 Bin Kişi Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Kilo Verdi - Son Dakika
Van'da 9 Bin Kişi Sağlıklı Hayat Merkezlerinde Kilo Verdi

05.03.2026 16:21
Van'daki merkezlerde 9 bin kişi, diyetisyen ve uzman desteği ile sağlıklı yaşam için kilo verdi.

Van'da fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunu yaşayan 9 bin kişi sağlıklı hayat merkezlerinde tedavi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlıklı hayat merkezlerinde fazla kiloları nedeniyle sağlık problemi yaşayanlara diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından destek sağlanıyor.

Merkeze başvuranlar, diyetisyen kontrolünde hazırlanan kişiye özel beslenme programları ve egzersizlerle sağlıklı yaşam için destek alıyor.

Son bir yılda uzmanlar eşliğinde yürütülen programlara başvuran 9 bin kişi, fazla kilolarından kurtuldu.

Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Aysu İlhan, basın mensuplarına, danışanların aile hekimleri veya hastaneler aracılığıyla merkeze yönlendirildiğini söyledi.

Merkeze başvuran kişilerin sağlık analizlerinin yapıldığını ve buna göre kişiye özel programlar hazırlandığını belirten İlhan, şunları kaydetti:

"Danışanlarımızın sağlık durumuna göre program hazırlıyoruz. Zayıflamak isteyenler için kilo verme, kolesterolü yüksek olanlar için ise kolesterolü düşürmeye ve kilo kontrolüne yönelik programlar uyguluyoruz. Şeker ya da tansiyon hastalığı olan danışanlarımız için de bu hastalıklara uygun diyet planları oluşturuyoruz. Danışan potansiyelimizde genellikle obez bireyler daha fazla yer alıyor ancak son dönemde aile hekimlerinin yönlendirmesiyle kronik hastalığı bulunan danışanlarımızın sayısında da artış var. Merkezlere son bir yılda 9 bin kişi başvurdu. Toplamda 28 bin kilo verdik."

Fazla kilolarından kurtulmak için merkeze başvuran 29 yaşındaki Dilek Tuncer ise "Kilo ve kolesterol sorunu nedeniyle merkeze başvurdum. Diyetisyenimizin hazırladığı programa uyarak ve düzenli egzersiz yaparak 1,5 ayda 11 kilo verdim. Haftanın iki günü spor yapıyorum. Diyet listemi düzenli olarak güncelliyoruz. Bol su içip sebze ağırlıklı besleniyorum." dedi.

6 ayda 13 kilo veren Ayten Züngür de "80 kiloydum, şu an 67 kiloya düştüm. Topuk dikeni sorunum vardı ve yürümekte zorlanıyordum. Kilo verdikten sonra bu sorunlarım büyük ölçüde ortadan kalktı. Artık çok daha sağlıklıyım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Güncel, Van, Son Dakika

