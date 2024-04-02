Van'da Abdullah Zeydan'ın yerine AKP adayının belediye başkanı olması protesto edildi

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Van İl Seçim Kurulu, yüzde 55 oy alan Abdullah Zeydan'ın yerine ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'ın belediye başkanı olmasına kararı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Polis protesto eylemi yapan vatandaşlara biber gazıyla müdahale etti.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnu (yasaklı) haklarının geri alınması AKP Adayı Abdulahat Arvas'a vermesi üzerine DEM Partililer durumu protesto etti. DEM Parti İl Binası önündeki eylemde polis, Abdullah Zeydan ve beraberindeki DEM Partililere biber gazıyla müdahale etti.