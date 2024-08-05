Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Bağcılar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan M.D. yönetimindeki araç şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 11 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bulundukları yerden vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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