Van\'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailenin silahlı kavgasında Ahmet Çolak (60) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir marketin önünde, arazi anlaşmazlığı yaşadıkları ileri sürülen akraba iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı 3 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Çolak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.