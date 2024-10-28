Van'da Asayiş Operasyonu: 98 Gözaltı, 15 Tutuklama

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 98 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 21-27 Ekim arasında 71 bin 219 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, 69 bin 824 araç kontrol edildi.

Çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 98 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.