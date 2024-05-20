Van'ın Çatak ilçesinde, attan düşerek yaralanan 55 yaşındaki kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin Yıldız Tepe Yaylası'nda attan düşen 55 yaşındaki kişi yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan yaralı, Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'ın Çatak ilçesinde attan düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?