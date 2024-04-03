Van'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi protesto edildi

Van'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki memnu hakların iadesi kararının kaldırılarak, mazbatanın AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesi kararı Van'da sahura kadar protesto edildi. Vanlı esnaf bugün dükkanlarını açmadı.
Van'da DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararının kaldırılması ve İl seçim Kurulu'nun da mazbatanın seçimden ikinci sırada çıkan AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesi kararı alması Van'da tepkilere neden oldu. Vatandaşlar sokaklarda kararı protesto etti. Protestolar Van'da sahura kadar devam etti. Vanlı esnaf da yaşanan olaylar nedeniyle bugün dükkanlarını açmadı.
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AK Parti'den yeniden seçilen Cumhur İttifakı adayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldı. Mazbata törenine AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Kumluca ilçesinde belediye başkanı seçilen Mesut Avcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı. Avcıoğlu, belediye önünde kurban kesilerek karşılandı ve dualar eşliğinde göreve başladı. Yaptığı konuşmada, projeleri hayata geçirmeye odaklanacaklarını belirten Avcıoğlu, herkese teşekkür etti ve görevini layıkıyla yerine getireceklerini söyledi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi. Bolu genelinde MHP'nin kazandığı tek yer olan Taşkesti beldesi, tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yönetimine geçti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölenlerin sayısının 32.916'ya yükseldiğini açıkladı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu. İftar yemeğinde Prizren'e has sadece Ramazan aylarında sofralarda bulunan yumurtalı pitayka ile diğer geleneksel yemekler ikram edildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti. Yapılan aramalarda, bir şahsa ait ahırda gizlenmiş 3 adet uzun namlulu silah, 10 şarjör, ruhsatsız bir av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kalenin Uşağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor. Dernek başkanı Nihat Bulut, şu ana kadar 10 bin ekmek dağıttıklarını ve kalan 5 günde günlük 2 bin ekmek olmak üzere toplamda 10 bin ekmek dağıtacaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Suşehri Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Ayhan Kayaoğlu, görevi Fazlı Yüksel'den devraldı. Yüksel, Suşehri'ne 10 yıldır güzel hizmetler kazandırdığını belirtirken, Kayaoğlu da Yüksel'e teşekkür etti ve ilçeye güzel hizmetler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Tunceli'de 4 kurum ortaklığında kaçak ürün, hijyen ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki kasap, manav, market ve şarküterilere yönelik denetimlerde bulundu.
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