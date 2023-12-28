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Van'da çığ düştü: Park halindeki 2 araç uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Van'da çığ düştü: Park halindeki 2 araç uçuruma yuvarlandı

Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı bir hafta önce ulaşıma kapatıldı. Bahçesaray'a gitmek isteyen 2 sürücü yolun kapalı olmasından dolayı araçlarını park ettikleri yere çığ düşmesi sonucu araçlar uçuruma yuvarlandı. Yolun ulaşıma kapalı olduğu sürede ihtiyaçlarını gidermek için yaklaşık 250 kilometre yolu kat ederek Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden kent merkezlerine ulaşım sağlanıyor.

28.12.2023 - 12:44,
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Van'da çığ düştü: Park halindeki 2 araç uçuruma yuvarlandı

Yolun kapalı olmasından dolayı düşen çığlar muhtemel bir facianın önüne geçildi

VAN - Van-Bahçesaray karayolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı bir hafta önce ulaşıma kapatıldı. Bahçesaray'a gitmek isteyen 2 sürücü yolun kapalı olmasından dolayı araçlarını park ettikleri yere çığ düşmesi sonucu araçlar uçuruma yuvarlandı.

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ düşmesi riskine karşı Van-Bahçesaray karayolu Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık 2023 günü ulaşıma kapatıldı. Kar yağışının durması, tipinin hafiflemesiyle

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 111. Şube Şefliği ekipleri, 8 iş makinesi ve 15 personelle yol açma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü bölgede sürdürülen çalışmalar devam ediyor. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne yaklaşan ekipler, yola düşen irili ufaklı çığ bölgeleri temizleniyor. Bir taraftan yol açma çalışmaları bir taraftan yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Çığ 2 aracı uçuruma yuvarladı

4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki çığın düştüğü bölgeye yine çığ düştü. Karayolları ekipleri tarafından 1 hafta önce yolun ulaşıma kapatılmasından dolayı bölgeye düşen çığlardan dolayı olumsuz bir durum yaşanmadı. Bahçesaray'a gitmek için önceki gün yola çıktı. Çeşme mevkiine geldiklerinde düşen çığ yolu kapatmıştı.

Haber vermeleri üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, çığ bölgesine geldiğinde sürücüler araçlarını yolda bırakıp yaya olarak Bahçesaray'a gitti. Vaktin geç olması ve çığ riskinin yüksek olmasından dolayı ekipler çalışmaya ara verildi. Ertesi gün araçların yanına gelen sürücüler büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Park ettikleri bölgeye gelen çığ, aracın birini uçuruma yuvarlarken, diğeri ise kar altına kaldı.

Ekipler, 1 haftadır Van-Bahçesaray yolunda yürüttükleri çalışma devam ediyor.

Yolun ulaşıma kapalı olduğu sürede ihtiyaçlarını gidermek için yaklaşık 250 kilometre yolu kat ederek Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden kent merkezlerine ulaşım sağlanıyor.

Van\'da çığ düştü: Park halindeki 2 araç uçuruma yuvarlandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da çığ düştü: Park halindeki 2 araç uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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