Van\'da Cumhuriyetin 101. Yıl Dönümü Kutlandı

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Van'da Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamaları

VAN - Van'da Cumhuriyet'in 101. yılı dönümü kutlamaları Atatürk heykeline çenek sunulmasıyla başladı.

Program, Valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeline Van Valisi Ozan Balcı tarafından Valilik çelengi, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut tarafından Garnizon Komutanlığı çelengi ve Van Büyükşehir Belediyesinin çelenk sunumuyla başladı. Tören daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene, Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Vali yardımcıları, Van Büyükşehir Belediyesi Bakan Vekili Fuat Yaşar Atan ve kurum amirleri katıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları yarın saat 10.00'da Beşyol Meydanı'ndaki etkinliklerle devam edecek.