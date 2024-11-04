Van'da Dansla Eğlenceli Eğitim - Son Dakika
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Van'da Dansla Eğlenceli Eğitim

Van'da Hacıbekir İlkokulu'nda öğrenciler, harfleri dans ederek öğreniyor. Eğlenceli yöntem büyük ilgi gördü.

04.11.2024 22:15
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Van'ın en hareketli sınıfı: Eğlenerek öğreniyorlar

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Hacıbekir İlkokulu'nun 1. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin uyguladığı yenilikçi bir yöntemle eğlenerek öğreniyor.

Öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenciler, tahtada yazılı harfleri dans ederek öğreniyor ve bu yöntem çocukların eğitimini hem keyifli hale getiriyor hem de öğrenme sürecini kolaylaştırıyor. Öğretmen, bu eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, büyük ilgi çekti. Görüntülerde, minik öğrencilerin harflerle dans ederken hem eğlendikleri hem de öğrenmeye daha istekli oldukları görüldü.

"Dans ederek, eğlenerek öğreniyoruz"

İHA muhabirine konuşan sınıf öğretmeni Murat Doğan, bu yöntemle öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlamayı ve onları eğitimin bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Uygulamayı yeni keşfettiklerini ifade eden Doğan, "Biraz dansla, biraz müzikle çocukları olayın içine katalım dedik. Hem eğlenceli oluyor hem çocuklar da yaptıkları işten zevk alıyorlar. Oynayarak, dans ederek sesleri öğretmeye çalışıyoruz. Daha önceden de vardı böyle değişik yorumlarımız ama bu biraz daha da güzel oldu. Dans ederek, eğlenerek öğreniyoruz. Öğrencilerimizin hepsi istisnasız çok seviyor. Özellikle sürekli bunu yapmamızı istiyorlar. Tabi bu da sürekli olmuyor. Ara ara seslerimiz eklendikçe bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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