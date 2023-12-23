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Van'da dikiş makineleri Gazze için çalışıyor - Son Dakika
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Van'da dikiş makineleri Gazze için çalışıyor

Van'ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezi'nde, dikiş makineleri Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi kapsamında, ülke genelindeki enstitüler ve halk eğitimi merkezlerinde Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimi yapılıyor. Van'da da kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için üretim yapıyor.

Van\'da dikiş makineleri Gazze için çalışıyor
23.12.2023 - 23:07,
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Van'da dikiş makineleri Gazze için çalışıyor

VAN - Van'ın İpekyolu Halk Eğitim Merkezinde, dikiş makineleri Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla proje hazırladı. Proje çerçevesinde ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık bin halk eğitimi merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandı. Van'da da aralarında usta öğretici ve kursiyer ile gönüllülerin de bulunduğu kadınlar, halk eğitim merkezlerinde üretime başladı. İpekyolu Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticiler ve kursiyerler ile gönüllü kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, eşofman takımı ve maske dikiyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık, İpekyolu'nda 2 bin 262 kursun açıldığını ifade ederek, bu kurslarda 29 bin 500 kursiyerin yer aldığını söyledi. Kursların genelde dış kurumlarda olduğunu belirten Arık, "Şuanda kurumumuzda 10'un üzerinde kursumuz var. Bu kurslarımızda Gazze'deki kardeşlerimiz için üretimler yapıyorlar. Bu üretimi tamamlayıp nasip olursa göndereceğiz. Özellikle emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa gelen kadınların burada meslek sahibi olduğunu ve daha sonraki hayatlarında bunu aile ekonomisine dönüştürdüğünü vurgulayan Arık, "Bir kısmı evde yapıp bunları satışa sunuyor. Bir kısmı kendine işletme açarken bir kısmı da edindiği bilgiler neticesinde kurs açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Fatma Yaviç isimli kursiyer ise "Vaktimizi daha iyi değerlendirmek için, aile bütçesine katkıda bulunmak için geldim. Şuanda da Gazze için çalışıyoruz. Rabbim yerine ulaştırsın. Bizim de bir katkımız olursa mutlu oluruz. Ama aynı zamanda onlar için üzgünüz. Temennimiz bu zulmün bitmesidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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