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Van'da düzensiz göç operasyonlarında 677 göçmen yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da düzensiz göç operasyonlarında 677 göçmen yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı

Van'da 1-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı göçle mücadele kapsamında 677 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonlarda 9 araca el konuldu.

Van\'da düzensiz göç operasyonlarında 677 göçmen yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı
11.01.2024 - 18:39,
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Van'da 1-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 677 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır gerisinde Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı yapanlarla düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyeler ve kontrol noktalarındaki denetimlerde, 1-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 677 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler de Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Operasyonlarda 9 araca el konuldu.

Kaynak: AA
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