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Van'da Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Kampüsü Kuruluyor - Son Dakika
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Van'da Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Kampüsü Kuruluyor

Van'da, engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla 100 dönümlük alana bölgenin en büyük sosyal hizmet kampüslerinden biri kuruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından temeli atılan kampüste, aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, derslikler, çocuk evleri, beceri atölyeleri, oyun alanları, spor kompleksleri ve yüzme havuzu gibi bölümler yer alacak. 600 milyon lira bütçeli projenin gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Van\'da Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Kampüsü Kuruluyor
22.12.2023 - 11:07,
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Van'da, engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla 100 dönümlük alana bölgenin en büyük sosyal hizmet kampüslerinden biri kuruluyor.

Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, 14 yapı blokundan oluşan çok amaçlı sosyal hizmet kampüsü inşa ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından 12 Eylül'de temeli atılan kampüste, aktif yaşam merkezi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, derslikler, çocuk evleri, beceri atölyeleri, oyun alanları, spor kompleksleri ve yüzme havuzu gibi bölümler yer alıyor.

Engellilerin ve ailelerinin yükünü hafifletmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve geleceğe hazırlanmaların katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen 600 milyon lira bütçeli projenin, gelecek yıl tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

"Engelli ailelerin derdini dert ediniyoruz"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, Van'ın imarı, ihyası, inşası, halkın huzur, refahı ve esenliği için çalıştıklarını söyledi.

Devletin gerçek sahibi olan milletin kaynaklarını, milletin hizmetine sunduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanına dokunuyoruz. Burada engelli vatandaşlarımız, engelli aileleri önemli bir grubu temsil ediyor. Onlara yönelik projeler yürütüyoruz. Sosyal Hizmet Kampüsünün inşa edildiği yer 100 dönümlük bir alan. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yapılıyor. Engellilerin aileleri bir yere gidecekleri zaman çocuklarını bırakacakları yer lazım. Böyle bir yerimiz artık var. Beceri kurslarımız, yaşam merkezi, sosyal donatı alanları var. Yüzme havuzu ve spor salonu var. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız engelliler için anaokulu, ilkokul var. Bir de engelli çocukların meslek kazanması lazım, onlara yönelik uygulama ortaokulu ve uygulama lisesi yapıyoruz."

100 dönümlük alanın yarısının Milli Eğitim Bakanlığına, yarısının da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsis edildiğini anlatan Balcı, şöyle devam etti:

Yaklaşık 600 milyonluk parasal değerli bir yatırımımız var. Proje bitiğinde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmış olacağız. Onların üzerindeki yükün bir nebzede olsa alınmasına katkı sağlayacağız. Her zaman engellilerin dostuyuz. Engelli ailelerinin dertlerini dert ediniyoruz, çare olmaya çalışıyoruz. İnşallah burası bittiğinde engelli vatandaşlarımız, engellilerin ailelerinin hayatını kolaylaştıran çok güzel alan olacak. Van Sosyal Hizmet Kampüsü'nün ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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