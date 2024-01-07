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Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihlerinde 34 bin 85 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.
Sorgulamalarda, farklı suçlardan arandığı belirlenen 49 kişi hakkında işlem yapıldı.
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