Van'da farklı suçlardan aranan 49 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 30 Aralık 2023-5 Ocak 2024 tarihlerinde 34 bin 85 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Sorgulamalarda, farklı suçlardan arandığı belirlenen 49 kişi hakkında işlem yapıldı.