Van'da Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

Van'da şiddetli fırtına okulun çatısını uçurdu
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına bir okulun çatısını uçurdu.
Van'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkileri. Fırtına ile birlikte Tuşba ilçesine bağlı iskele Mahallesi'nde bulunun Yavuz Selim İlkokulu'nun çatısını uçurdu. Bu sırada okulda kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yetkililer, okulun bahçesinde tedbir alırken, rüzgarın durmasıyla çatı onarılmaya başlanılacak.
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