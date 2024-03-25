Van\'da gerçekleştirilen operasyonlarda 28 PKK şüphelisi gözaltına alındı

Dindar Şirketler Grubu, Selendi'de Güneş Enerji Santrali Kurdu

Manisa merkezli Dindar Şirketler Grubu, yenilenebilir enerji alanında önemli bir projeye imza attı. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri, Selendi ilçesinde güneş enerji santrali kurdu. Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, projenin amacının gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak olduğunu belirtti. Kurulan güneş enerji santralinin kurulu gücü yaklaşık 2 milyon watt olarak belirlendi ve Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerine katkı sunması hedefleniyor.