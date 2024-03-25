Van\'da gerçekleştirilen operasyonlarda 28 PKK şüphelisi gözaltına alındı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 28 terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 17-24 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 28 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Kayı köyünde yapılan aramada, 3 kişinin bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerinde 505 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi.
Manisa merkezli Dindar Şirketler Grubu, yenilenebilir enerji alanında önemli bir projeye imza attı. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri, Selendi ilçesinde güneş enerji santrali kurdu. Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, projenin amacının gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak olduğunu belirtti. Kurulan güneş enerji santralinin kurulu gücü yaklaşık 2 milyon watt olarak belirlendi ve Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerine katkı sunması hedefleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Trendyol 1. Lig'in 30. ve 31. hafta maçları belirlendi. Maçlar, çeşitli statlarda oynanacak ve takımlar arasında mücadele gerçekleşecek.
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Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlar, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.
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Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanıkların maktulu öldürüp cesedi parçalara ayırdığı iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan M.E. suçlamaları kabul ederken, B.E. ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinden kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çalınan malzemeler zanlıların evlerinde bulunarak sahibine teslim edildi.
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