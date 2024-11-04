Van\'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

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Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 27 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.