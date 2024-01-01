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Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 263 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 263 kişi tutuklandı

Van'da geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 450 şüpheliden 263'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. 2023 yılında gerçekleştirilen 196 operasyonda 30 araca el konuldu ve 17 metruk bina yıktırıldı.

Van\'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 263 kişi tutuklandı
01.01.2024 - 10:37,
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Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 450 şüpheliden 263'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 196 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 450 şüpheliden 263'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 30 araca el konuldu.

Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 17 metruk bina yıktırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 263 kişi tutuklandı - Son Dakika
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