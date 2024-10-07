Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Eylül- 6 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.