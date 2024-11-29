Van'da Gösteri Yürüyüşü ve Toplantılar 10 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Van'da Gösteri Yürüyüşü ve Toplantılar 10 Gün Yasaklandı

Van Valiliği, terör örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla, gösteri yürüyüşü ve toplantıların 10 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

29.11.2024 19:58
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VAN Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı alan toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı alan toplantılarının bugün de dahil olmak üzere 10 gün süreyle yasakladığını açıkladı. Valilik açıklamasında vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 29.11.2024 tarihinden geçerli 08.12.2024 tarihi de dahil olmak üzere (10) gün süre ile, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır. Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak, veya ilimiz güzergahını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlara, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Gösteri Yürüyüşü ve Toplantılar 10 Gün Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Gösteri Yürüyüşü ve Toplantılar 10 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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