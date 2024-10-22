Van'da Gümrük Kaçağı 290 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Güncel

Van'ın Edremit ilçesinde gümrük kaçağı 290 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube görevlilerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, tespit edilen otomobilde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 290 cep telefonu bulundu.

Bir şüpheli gözaltına alındı.