Van'da Gün Batımı Manzarası - Son Dakika
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Van'da Gün Batımı Manzarası

Van, Türkiye'nin en doğusundaki kentte gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara ile hayranlık uyandırıyor. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ünlü olan Van, gün batımıyla da farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Güneşin batışının en iyi izlendiği kentte, güneş kızıllığı göz alıcı manzaralar oluşturuyor. Van Gölü sahilinde yer alan Van, gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, göz kamaştırıcı görüntüler sunuyor.

05.07.2024 21:28
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Van'da gün batımı manzarası

VAN - Türkiye'nin en doğusundaki kenti Van'da gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Van, gün batımı ile de farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Güneşin batısının en iyi izlendiği kentte, güneş kızıllığı seyri güzel manzaralar oluşturuyor. Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını da Urartu Krallığı'nın başkenti Tuşba'dan (Güneşin kenti) alan Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği izlemek isteyen vatandaşları Van Gölü sahilinde ağırlıyor. 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ve bin 646 metrelik rakımı ile dünyanın ve Türkiye'nin en büyük, sodalı ve tuzlu özelliği olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da Gün Batımı Manzarası - Son Dakika

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