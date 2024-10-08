Van'da Güvenlik Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Van'da Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Vali Balcı, asayiş toplantısında güvenlik önlemlerini ve son gelişmeleri paylaştı.

08.10.2024 15:51
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Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Balcı, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kentte 4 bin 992 polis ve 4 bin 227 jandarma personelinin görev yaptığını belirten Balcı, geçen ay güvenlik güçlerinin 1612 olaya müdahale ettiğini dile getirdi.

Terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Balcı, "24 Eylül'de Çatak ilçesi Andiçen Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan başarılı çalışmalar neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca ilimizde terör örgütlerine yönelik 34 operasyonda 53 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 7 kişi tutuklandı." dedi.

Kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için kolluk birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Balcı, şu bilgileri verdi:

"Belirtilen dönem içinde 164 mal varlığına karşı, 700 kişilere karşı, 48 hırsızlık, 31 dolandırıcılık olayı meydana geldi. Kolluk güçlerimizin özverili çalışmaları sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 15, hırsızlık olaylarında ise yüzde 37 azalış gerçekleşti. Yüzde 19 artış gösteren kişilere karşı işlenen suçlar ve yüzde 72 artış gösteren dolandırıcılık olayları üzerinde ise önleyici çalışmalarımız süratle devam ediyor."

Trafik konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Balcı, "Alınan tüm tedbirlere rağmen ilimizde 440 trafik kazası meydana gelmiş, 326 kişi yaralanmış ve 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Trafik kazalarının önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için bu denetimlerde 123 bin 144 araç kontrol edilmiş, kontrollerde 1214 araç sürücüsüne, 13 bin 397 araca cezai işlem uygulanmış ve 575 araç trafikten men edilmiştir. Trafik düzeninin sağlanmasında katkısı bulunan ve kurallara riayet eden tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Balcı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında düzenlenen 205 operasyonda 107 göçmen kaçakçısı hakkında işlem yapıldığı, 742 düzensiz göçmenin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

Narkotik suçlarıyla mücadelede 140 operasyon yapıldığını ifade eden Balcı, şöyle devam etti:

"171 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İlimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 38 kilo 916 gram esrar, 15 gram eroin, 98 kilo 110 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 719 gram sentetik kannabiniod,1 kilo 433 gram afyon sakızı, 360 gram skunk, 87 uyuşturucu hap ve 5 bin 467 sentetik ecza ele geçirildi. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlarımızın farkındalığının artırılması ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla 15 etkinlikte 195'i anne ve anne adayı olmak üzere 523 kişiye bilgilendirme yapılmıştır."

Toplantıya, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan katıldı.

Kaynak: AA

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