Van'da hafif raylı sistem projesinde resmi süreç başladı - Son Dakika
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Van'da hafif raylı sistem projesinde resmi süreç başladı

24.07.2026 11:43
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Van'da hayata geçirilmesi planlanan hafif raylı sistem projesinde resmi süreç başladı.

Van'da hayata geçirilmesi planlanan hafif raylı sistem projesinde resmi süreç başladı.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ile Kayhan Türkmenoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Van'daki ulaşım ve altyapı yatırımları, çevre yolunda gelinen son durum ile hafif raylı sistem projesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan proje kapsamında, etüt ve avan projeleri Ulaştırma ve Altyapı Genel Müdürlüğünce onaylanan hafif raylı sistemde, uygulama projelerinin yapılması, ihale edilmesi ve işletilmeye açılması konusunda resmi süreç başladı.

Kaynak: AA

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