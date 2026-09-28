Van'da havalimanında yakalanan şüpheli, 2 kilo 100 gram uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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Van'da havalimanında yakalanan şüpheli, 2 kilo 100 gram uyuşturucudan tutuklandı

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Van\'da havalimanında yakalanan şüpheli, 2 kilo 100 gram uyuşturucudan tutuklandı
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Van Ferit Melen Havalimanı'nda bir şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmalar kapsamında Van Ferit Melen Havalimanında bir şüphelinin üzerinde ve valizinde arama yapıldı.

Aramada 2 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Van Ferit Melen HavalimanıNarkotikGüvenlik3. SayfaGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'da havalimanında yakalanan şüpheli, 2 kilo 100 gram uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
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