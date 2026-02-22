Van\'da İftara 5 Kala Etkinliği

Van'da AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında trafikte kalan ve iftara yetişemeyenlere kumanya dağıtılıyor.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve teşkilat üyeleri, iftarını yolda açmak zorunda kalan vatandaşlara hurma, su, kek ve meyve suyundan oluşan kumanyaları ulaştırmak için her gün hazırlık yapıyor.

İftar saatine dakikalar kala sahaya çıkan teşkilat üyeleri, hazırladıkları kumanyaları yollarda seyahat eden, kırmızı ışıkta bekleyen uzun yol şoförleri, sürücüler ve yolculara ikram ederek oruçlarını açmalarını sağlıyor.

Gültepe, ramazanın rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu söyledi.

İftara yetişemeyen, trafikte kalan, mesaiden çıkıp evine ulaşamayan vatandaşlara ramazan boyunca ikramda bulunacaklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"AK Gençlik olarak bu yıl da mübarek ramazanın ruhunu sahada, sokaklarda ve gönüllerde yaşatmak istiyoruz. İlimizin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenliyor. 'İftara 5 Kala' programımızla trafikteki vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Sahur vaktinde nöbette olan asker ve polislerimiz ile hastanelerde ve toplu alanlarda görev yapan vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Programlarımız kapsamında gençlerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bunuyoruz. Öğrencilerimizle iftar ve sahur sofralarında buluşarak ramazanı dolu dolu geçirmeyi amaçlıyoruz."