Van'da İsrail Saldırısına Protesto

19.05.2026 16:23
Van'da, Gazze'ye yardım götüren filoya yapılan saldırı protesto edildi; halk İsrail'i kınadı.

Van'da İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, dövizler taşıyarak İsrail saldırılarını kınadı.

Kalabalık adına basın açıklaması yapan Abdullah Tekin, Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukasını, insanlık dışı saldırıları, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, oradaki mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun İsrail'in korsan baskınına uğradığını söyledi.

Uluslararası sularda yapılan baskınları kınadıklarını belirten Tekin, "Bu filo, sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret değildir. Bu filo 39 farklı ülkeden, farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin, İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur. Yapılan korsan müdahale, İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir." dedi.

İsrail'in daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır. İsrail'in barbarlığı sadece Akdeniz ile sınırlı değildir. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayan, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı siyonist saldırganlığın sınırı yok. Buradan işgalcilere sesleniyoruz, aktivistleri gözaltına alarak, gemilere el koyarak Gazze'deki zulmü dünyadan gizleyemezsiniz. Sanıyorlar ki gemilere el koyunca umut tükenecek ama yanılıyorlar. Sumud Filosu'na yapılan her engelleme, Akdeniz'e açılacak yeni özgürlük filolarının habercisidir. Durmayacağız, geri adım atmayacağız, engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edeceğiz."

Kaynak: AA

