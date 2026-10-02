Van\'da jandarma, Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimetrelik eseri ele geçirdi

VAN'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, deri üzerine şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar olan altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı belirlenen M.D.'yi (53) takibe aldı. Şüpheliye yönelik 2 Ekim günü İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 310 santimetre uzunluğunda, deri üzerine şamdan, Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar olan altın yaldız işlemeli, Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alırken, tarihi eser incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.