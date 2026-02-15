Van\'da Kaçak Keklik Avına Cezası

VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından yapılan denetimlerde bir evin bahçesinde 14 kınalı keklik ele geçirildi. Keklikleri avlayan Ş.H.'ye (58), 75 bin 303 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alkasnak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kaçak avlanan kınalı keklikler olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Ş.H.'ye ait evin bahçesinde 14 kınalı keklik bulundu. Muhafaza altını alınan keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilirken, ev sahibi Ş.H.'ye 75 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.