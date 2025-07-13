Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı, 1688 paket kacak sigara, 10 elektronik sigara, 40 paket puro, 18 cep telefonu, 2 dedektör, 5 litre alkol, 12 tabak, 3 çay makinesi, 4 adaptör, 21 blender, 6 termos, 6 kahve makinesi, 22 kahve öğütücü, 25 mikser, 12 kutu fincan takımı, 12 mutfak robotu, 3 ütü, 3 kazma, 10 metre ip ve kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 31 Gözaltı - Son Dakika
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