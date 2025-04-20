Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 14-20 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 56 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, 6 bin 119 paket sigara, 41 av tüfeği, 6 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 56 Gözaltı - Son Dakika
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