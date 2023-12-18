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Van'da kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, 2 bin 535 paket sigara, 405 cep telefonu, 100 cep telefonu aksesuarı, 367 elektronik sigara, 43 elektronik sigara likiti, 181 puro, 367 cinsel içerikli malzeme, 1000 makaron ve 6 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van\'da kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı
18.12.2023 - 11:30,
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11-17 Aralık'ta 14 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 535 paket sigara, 405 cep telefonu, 100 cep telefonu aksesuarı, 367 elektronik sigara, 43 elektronik sigara likiti, 181 puro, 367 cinsel içerikli malzeme, 1000 makaron ve 6 pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Aralık, Van, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kaçakçılık operasyonunda 24 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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