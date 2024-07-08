Van'da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonunda 8 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da geçen hafta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde 7 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 937 paket sigara, 242 akıllı saat, 55 cep telefonu, 688 cep telefonu şarj aleti, 12 cep telefonu aksesuarı, 50 elektronik sigara ve 882 tornavida (saat tamirinde kullanılan) ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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